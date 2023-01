¿No era gratis? Polémica en Bicentenario por cobro para usar canchas del parque

Deyder Matos, en compañía de otros líderes sociales de varios barrios de la Localidad 2 (Manuel Toscano, Carmen León, Ronald Puerta, John López, Carlos Cardoza y Víctor Vélez), reportaron a El Universal lo sucedido. Ellos aseguran que están en un sector que no tiene la solvencia económica para pagar el alquiler de una cancha, sobre todo teniendo en cuenta que quienes más las utilizan son los niños.

Los comentarios en la red social no se hicieron esperar. Cibernautas y habitantes del sector comenzaron a quejarse: “Cancha sintética sin balón señores ¿qué es eso?”. “Viste tú, eso es puro negocio, no es para la comunidad”. “Ese parque es para la recreación de los niños y personas, no para negocio. Qué falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios tras la publicación.