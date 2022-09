No dejan la mendicidad: habitantes de la calle se niegan a recibir ayudas

De unos 70 años de edad, con apariencia de estar en desnutrición, con ropa sucia y rota, y con la piel irritada por el sol. Así luce un habitante de la calle que deambula por el Centro Histórico y que suele ubicarse cerca del tradicional Palito de Caucho, donde pide limosnas desde el suelo.

Reporteros ciudadanos se comunicaron con este medio para dar a conocer las difíciles condiciones del adulto mayor y lograr darle visibilidad ante el Distrito.

“Da mucho dolor verlo así, luce bastante mal y pasa todo el día tirado en el piso en unos cartones, solo sabemos que se llama Eduardo Arroyo y que supuestamente tiene una sobrina que lo visita, pero realmente sus condiciones dan pesar. Es preocupante ver la cantidad de personas en estado de indigencia en el Centro”, señaló un ciudadano.

No obstante, al consultarse a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social sobre este caso, nos respondieron que no solo lo conocían sino que ya le habían intentado brindar atención en tres ocasiones.

“Se ha ido a hablar con él e incluso se le tiene listo un cupo en el albergue con el que se tiene convenio en el barrio El Bosque, sin embargo, es el señor quien no ha accedido, prefiere por voluntad propia continuar en esa condición de calle”, expresó una funcionaria del programa Adulto Mayor de esta dependencia distrital, agregando que: “Las últimas intervenciones se realizaron el 6, 8, 10 y 17 de agosto. Se le ofreció el hogar de paso y dijo que no. Ante esto se le ofreció el hogar geriátrico donde tendría una atención integral 24 horas y también dijo que no. Al señor le gusta dedicarse a la mendicidad”.