¿El recibo de la luz le ha venido más barato? Continúa la polémica

Continuó: “El esfuerzo y la lucha que hemos realizado desde hace más de un año está dando los resultados, aunque no son los esperados, porque no se han atrevido a tocar el componente de pérdidas en lo que corresponde al robo de energía. En la Costa esperábamos que nos quitaran entre un 13 y 15% para que la tarifa fuese más cercana a la del interior del país”.

Para William Murra, ingeniero eléctrico, la disminución de las tarifas ha sido evidente, pero no en el porcentaje que esperaban muchos usuarios del país. “Las tarifas han bajado un poco, no llega a más del 5% aquí, en Cartagena; sin embargo, en el interior del país pudo llegar hasta el 8% porque los componentes de distribución y comercialización son más económicos que en la Costa Caribe”, indicó Murra.

El ingeniero se refirió a la convocatoria para que haya nuevas ofertas de energías renovables que en el mediano y largo plazo bajarían las tarifas: “Debemos pensar en lo que tenemos, porque el Ministerio de Minas no se ha atrevido a tocar el tema de las pérdidas no técnicas, que las estamos pagando en la Costa Caribe, situación que no sucede en el interior del país”.