No bote los pañales, pues pueden ayudar a construir casas en Cartagena

Uno de los más grandes problemas en las sociedades tercermundistas es el difícil acceso a la vivienda. Es un desafío para todos los estratos socioeconómicos y una frontera crucial en términos de calidad de vida en las clases más necesitadas.

Cartagena no escapa del problema y entre invasiones en zonas con riesgo de deslizamientos y casuchas construidas con materiales no convencionales, la situación es apremiante y requiere que el gobierno y el sector privado propicien alternativas de solución. Según la última Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, la principal razón por la que el 49% de los cartageneros no tiene vivienda propia es el factor económico.

Por ende, una solución científica lograda en Japón se proyecta como una opción a revisar por países como el nuestro.

Los nipones demostraron que el ocho por ciento de la arena del hormigón y el mortero utilizados para construir una casa de una sola planta podría sustituirse por pañales desechables usados triturados sin que disminuyera significativamente su resistencia.