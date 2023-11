Niños y adolescentes con discapacidad recibieron ayudas alimentarias

“Estos se hace con el ánimo de colaborar y de poner nuestro empeño, para que estas familias estén mejores condiciones. Por el momento, estas entregas se están haciendo de manera anual, pero esperamos que en 2024 la frecuencia aumente a tres o cuatro veces en el año”, anotó la trabajadora social.

Según la funcionaria, las entregas se siguen haciendo en las instalaciones de la Unidad, pero a las personas que no pueden trasladarse hacia el lugar, por estar al cuidado de los niños, se les lleva el paquete a su residencia.

Lo importante de estas acciones que se vienen adelantando, según la Secretaría de Participación y Desarrollo social, es velar y garantizar que niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan mejores condiciones de vida. Le puede interesar: Secretaría de Participación realiza capacitación en género y diversidad laboral

Leydis Paloqueme Ospino, del barrio Villa Hermosa, comentó: “La ayuda alimentaria me pareció muy buena, porque la verdad es que no la estábamos esperando, sobre todo yo, que soy madre soltera cabeza de hogar. Además, no estoy trabajando, porque tengo un niño con discapacidad y otro de dos años a quienes no tengo con quién dejar”.