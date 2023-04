Niños con discapacidades no están recibiendo clases por falta de transporte

En la Institución Educativa Juan Salvador Gaviota, sede del Colegio Antonia Santos, se vive una problemática: los niños con discapacidades que están en la jornada de la mañana y que reciben una atención especial en ese plantel, no tienen transporte escolar.

A principios de año los estudiantes de ese plantel también estaban afectados por falta de personal de aseo, situación que impactó a todas las instituciones oficiales en la ciudad. Esto se resolvió, pero desde febrero, tras retomar clases, no han obtenido respuestas respecto a la situación con el transporte escolar en la institución para los niños con discapacidades. Lea: Ya tiene implantes cocleares pero no ha podido estudiar por falta de transporte

Las directivas de Juan Salvador y algunos padres de familia se han quejado por esto. En algunas aulas donde el máximo de alumnos son 10, en ocasiones solo pueden asistir 3 o 4 de ellos, pues se les dificulta trasladarse desde sus casas hasta la institución.

“Esto está sucediendo desde principios de año. Muchos de nuestros niños no están asistiendo a clases porque viven muy lejos. Por ejemplo, hay algunos que residen en La Boquilla, Santa Rosa, Turbaco y zonas que están bastante retiradas de la institución, que está en el barrio Las Gaviotas. Necesitamos que el Distrito tome cartas en el asunto, que nos escuchen y ayude a más de un niño con discapacidades a recibir sus clases”, dijo Anyelith Olivo, madre de familia.

Ante la falta de transporte escolar, a las madres de familia les toca hacer sacrificios para llevar a los niños al colegio. Algunas aseguran que esperan afuera de la institución hasta que culminen las clases y así llevarse a sus niños de vuelta a casa, para no gastar tanto dinero en transportes.

“Hacemos gasto en cuatro transportes, dos de ida y dos de regreso, sin contar que hay muchas madres que gastan más porque tienen dos y tres niños en la misma institución. A todas se nos hace complicada la situación, pues debemos tener en cuenta que son niños con discapacidades”. Lea: Arbol caído estorba a colegio de niños especiales

“No es bueno para ellos estar viviendo situaciones complejas a diario por falta del transporte escolar. Por eso a veces preferimos no enviar a los niños a clases, pues no hay plata todos los días. Esta no es una problemática que deba resolver solo la institución, esto es un problema que nos debe resolver el Distrito”, expresó una madre de familia.