Niño venezolano necesita atención médica urgente

Yohander Alvarado Hurtado tiene 12 años y cuando cumplió 2, en su natal Venezuela, lo operaron del ojo izquierdo debido a un cáncer que le encontraron en esta parte del cuerpo, pero desde hace un año, cuando se vinieron para Cartagena, su ojo se ha visto afectado.

“A mi hijo le hicieron una cirugía de retinoblastoma en el ojo izquierdo y le colocaron una prótesis ocular, un implante. Allá le hacían revisiones mensuales, pero al ver que las cosas se pusieron mal en Venezuela nos vinimos para acá, pero desde hace un tiempo de su ojo han venido saliendo secreciones”, explicó Yorfeli Hurtado, madre del menor.

Requieren ayuda

Yorfeli le contó a El Universal que tanto ella como su esposo trabajan como vendedores ambulantes, por lo que con lo poco que ganan compran el alimento diario, sin embargo, al ver que su hijo cada día se ponía mal e incluso les decía que le dolía mucho la cabeza, hicieron el esfuerzo de pagar una consulta particular en la Casa del Niño, donde lo vio el oftalmólogo y les indicó que debían realizarle de manera urgente una resonancia de órbita.

“Además me explicó que debíamos llevarlo a una cita hemoto-oncología, pero no hemos podido hacer nada de esto, porque el dinero no nos alcanza y como no tenemos los permisos de permanencia se nos ha hecho más difícil la ayuda”, indicó la mujer.