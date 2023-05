Niño sufrió descarga eléctrica al agarrar lámpara en parque, quejas por obras

May 22 - 12:21

“Eso no es un guineo”: Críticas a peculiar mural en el Centro de Cartagena

“Eso no es un guineo”: Críticas a peculiar mural en el Centro de Cartagena

May 22 - 15:37

May 23 - 00:00

“Hicieron los trabajos, repararon las fugas, pero dejaron varias pilas de tierra en el sendero peatonal y no las recogieron”, indicó Castillo.

También dejó ver que los contratistas no habrían compactado bien la tierra en algunos puntos y esto habría causado una socavación, por lo que parte del sendero peatonal del parque se hundió.

“Desde que hicieron eso no han venido más, eso quedó así y todo parece indicar que en ese punto del parque, cuando hacían los trabajos, habrían afectado las redes eléctricas de una lámpara. No nos habíamos dado cuenta de eso. El sábado pasado en la noche llovió y parece que, cuando el agua hizo contacto con estas redes afectadas, el tubo de la lámpara quedó energizado. Un niño de 12 años, quien es venezolano, se acercó, se agarró del tubo mientras jugaba y recibió una descarga eléctrica. Lo llevaron a una clínica y por fortuna parece que el incidente no pasó a mayores, y ya se recupera en casa. Las personas encargadas de estas obras debieron informar de inmediato a la empresa de energía los problemas que hubo con las redes”, contó el líder.