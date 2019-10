Niña necesita operación para vivir, pero su EPS no la autoriza

Entonces una amiga médico la vio y me dijo que algo no estaba bien y me recomendó que la llevara a la EPS. De ahí la remitieron al ortopeda, quien dijo que había que operarla porque tenía escoliosis (desviación lateral de la columna vertebral), y desde entonces comenzó todo este proceso”, refiere Luz Caicedo, madre de la menor.

La batalla judicial

Desesperados por encontrar una solución, se aferraron a las vías legales, pero las primeras quejas no tuvieron efecto, hasta que interpusieron una tutela que un juez falló a su favor el 25 de septiembre de 2018. El togado ordenó a Coomeva que en 48 horas debía autorizar el procedimiento quirúrgico que requería la menor.

Pero esto nunca se cumplió, asegura Caicedo, por eso debió recurrir al recurso de desacato, el cual en noviembre de ese mismo año confirmó que la EPS estaba incumpliendo lo ordenado por el juez e impuso una sanción de cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos legales al señor Luis Alfonso Gómez, en su calidad de representante legal de Coomeva EPS.

“Desde que me dijeron que a Vivian la tienen que operar, he ido todas las semanas a Coomeva a ver cómo va el proceso, si autorizaron o no, pero empezaron a evadirme. Luego, cuando llevé el desacato, me entrevisté con la abogada y me dijo que le habían autorizado la placa y el tornillo que necesitaba, pero que faltaba la autorización del copago y el cirujano, pero ha pasado más de un año y no hay nada nuevo”.

“Solo un milagro la puede salvar”

Lo peor de todo es que, al tiempo que todo transcurría, la enfermedad y la calidad de vida de la pequeña empeoraban. Ahora ya no son solo los dolores de espalda, sino también los problemas respiratorios, debido a la presión que le provoca la curvatura de su columna, que no solo son incómodos sino que además ponen en riesgo su vida.

“Recientemente tuve que llevarla nuevamente al médico y se sorprendió porque aún no la han operado. Lo peor es que me dijo que el desvío de la columna ya no es de 30° sino de 75, y eso le está afectando los pulmones. También me comentó que debido al avance de la condición, las esperanzas de que sobreviva son mínimas”, refiere entre lágrimas la mujer.

Hoy, después de cuatro años de lucha con Coomeva, Luz solo quiere que la EPS autorice la operación y que con la ayuda de Dios ese pequeño porcentaje que queda, permita que Vivian pueda tener una vida normal.

Esto dice la EPS

Al consultar a Coomeva, esta indicó que “estamos haciendo las cotizaciones para que le puedan realizar el procedimiento, estamos haciendo todo para agilizar el tema”.