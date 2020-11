Damaris Polo siempre quiere lo mejor para sus hijos, por eso, desde que le dijeron que su hija mayor, de 21 años, tenía una patología degenerativa en uno de sus ojos y que debían realizarle un trasplante para mejorar su visión, ella no ha cesado de buscar ayuda.

Según cuenta esta mujer, su hija quien tiene síndrome de down, comenzó a sentir una molestia en su ojo izquierdo y al llevarla al médico le indicaron que tenía queratocono, la cual es una patología degenerativa de la córnea, lo que hace que comience a tener alteraciones en su forma.

“Ya ella casi no ve por ese ojo debido a esa patología, pues su córnea está bastante afectada y, según me dijeron, si no se le hace rápido el trasplante, puede afectarle su otro ojo, el cual también tiene una pequeña afectación”, asegura.

Damaris manifiesta que de la EPS y la IPS donde la están atendiendo han estado atentos a su evolución, sin embargo, le han dicho que debido a la pandemia de coronavirus, es muy complicado poder conseguir un donante, por lo que ella ha decidido llegar a los medios de comunicación.