Frente a ello, KMA argumentó que no hay lugar para las medidas cautelares solicitadas, toda vez que el contrato de concesión ni siquiera ha sido firmado por el alcalde. “El acto administrativo tiene como efecto la suscripción de un contrato de concesión que ni siquiera ha podido celebrarse. En tal sentido, su existencia no causa transgresión a los derechos colectivos”, señalaron.

La decisión

El juzgado resolvió negar las medidas cautelares debido a que en el caso no evidenció un perjuicio irremediable. “Tal como lo menciona la misma entidad accionada, la Resolución 9217 del 16 de diciembre del 2019 fue proferida hace más de dos años y a la presente no se ha ejecutado, es decir, no se ha generado perjuicio a nadie y su efecto, que es la suscripción del contrato de concesión, no se ha materializado”, indicó.

Por este motivo no se accedió a la solicitud de los coadyuvantes y se sigue a la espera de una sentencia sobre la acción popular presentada por el Distrito.