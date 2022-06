“Ni casa digna, ni mejoramiento de vivienda”

Tener una casa propia o mejorar su vivienda es el sueño de muchas personas, pero hay ciudadanos que no cuentan con los recursos para hacerlo realidad porque no tienen un trabajo que se los permita. Sin embargo, existen programas de vivienda que buscan darle una mayor calidad de vida de los ciudadanos, pues les permiten a estos conseguir un techo propio o mejorar el que ya tienen. (Lea: Duque entrega mejoramientos y subsidios de viviendas en Cartagena)

Edith Mercado García, una mujer de 62 años que vive en El Pozón, es beneficiaria de uno de estos programas: Vivienda Digna, de Corvivienda. Mercado cuenta que en el 2019 salió favorecida. “Cuando me hicieron la primera visita de Corvivienda yo me alegré, pues dije que por fin me iban ayudar, porque en verdad lo necesito, pero al final me di cuenta que no era así”, dijo.