“Necesito apoyo”: joven tras video viral bajando loma de Turbaco en bicicleta

“Bajando Turbaco con alta velocidad, la lluvia no me detiene”, decía la descripción de la publicación en Facebook. Lea también: Video: La peligrosa maniobra de un joven para bajar loma de Turbaco en bicicleta

“Un cuñado me enseñó, y desde ahí me emocioné. Todo lo que hago y trabajo es por mejorar mi bicicleta. Yo soy consciente del riesgo que estoy corriendo, pero me gustaría tener un lugar aquí en Cartagena para practicar lo que hago, o contar con apoyo, necesito apoyo. En estos momentos estoy tratando de monetizar en Facebook, pero eso no es tan fácil”, expresó Deivis a El Universal.

Nos dejó entrar a su casa

A continuación, la entrevista de Deivis: