“Necesitamos un CAI fijo en las Botas Viejas”: comerciantes

“Aquí a diario son más de 2.500 personas las que llegan a las Botas Viejas a conocer y tomarse fotos. Este es un monumento casi obligado para los visitantes porque hace parte de la historia de Cartagena. Desafortunadamente, no cuenta con la misma seguridad de otros sitios turísticos como el Castillo San Felipe y por eso han ocurrido muchos atracos. Anteriormente eran constantes, ahora ya no hay tantos porque nosotros mismos nos hemos hecho cargo de proporcionarles seguridad a los turistas y nos hemos enfrentado a los delincuentes. Nos tocó poner la cara porque la Policía no viene ni hace patrullajes como debería. Este no es un barrio popular de Cartagena, este uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad y el Distrito debería tener mayor interés por garantizar la protección de todo el que viene”, señaló el comerciante Róbinson Ferreira. Lea: Adoptan 12 parques y zonas verdes de Cartagena para su mantenimiento