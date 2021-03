Varios comerciantes del mercado de Bazurto, específicamente quienes trabajan en el sector Acoviva de víveres y abarrotes, dieron a conocer su inconformidad con la falta de agua potable en sus negocios. Según ellos, la situación lleva más de dos semanas y aún no tienen certezas de cuándo se superará la emergencia. Afirman que para sortear la necesidad deben comprar el agua en bodegas cercanas, diariamente se gastan en promedio 5 o 10 mil pesos, ya que aparte del lavado de manos constante para evitar el contagio de COVID-19 también deben hacer aseo y desinfectar sus locales y productos.

“Tenemos alrededor de 20 días con deficiencias en el servicio, no sabemos si es un daño o alguna obstrucción, lo cierto es que el agua no sale por los grifos, no llega y los negocios están sufriendo las consecuencias. Necesitamos soluciones urgentes”, aseguró Francisco Arias, comerciante de Bazurto.

Más de 10 administradores de negocios consultados ayer afirmaron que la situación los tiene angustiados, principalmente porque llevan varios días gastando dinero en la compra del líquido, plata que necesitarán cuando llegue el momento de pagar la factura.

“Ha pasado mucho tiempo, esto nos preocupa mucho por el COVID, el agua es más necesaria en estos momentos. Aquí toca hacer aseo todos los días, lavar las máquinas, conservar los productos. Además el baño se usa constantemente. Sabemos que hay operarios trabajando en el daño hace varios días, solo queremos que arreglen rápido. En este local se invierten todos los días 10 mil pesos para comprar agua”, expresó Luis Robles, quien administra un local de venta de carnes frías.