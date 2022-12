Navidad a oscuras: en Punta Arena piden soluciones para alumbrado público

Los directivos de la Junta de Acción Comunal de Punta Arena y Tierrabomba, en la zona insular, están muy preocupados por la falta de alumbrado público. Aseguran que desde hace meses EPM se comprometió con algunos sectores a resolver esta situación, pero hasta el momento no les han cumplido.

Recientemente, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que este año en la ciudad y su zona insular se espera un 30% más de turistas que en otras ocasiones. Destacó que el turismo es el mayor empleador de Cartagena. Por esta razón la delegada de la JAC hace un llamado de atención a EPM. “Esto me preocupa mucho, porque estamos en Navidad y en alta temporada. Punta Arena es un balneario turístico y es deprimente que uno no pueda ni salir en las noches por falta de alumbrado. Hemos tocado puertas y nada. Nos hemos dirigido a la empresa de energía, hemos llamado a servicios públicos, han hecho censos desde octubre y todavía el alumbrado público no llega a Punta Arena”, instó.