“Hace cuatro meses y medio arremetieron contra la estatua. Sin cabeza y sin bate la dejaron y no ha habido dolientes en el Distrito. Hemos hecho mesas de trabajo con la directora del Ider, se comprometió con nosotros a intervenir, y hace 8 días nos llamó a su despacho y nos dijo que su entidad no tenía competencia en el tema, por eso estamos aquí”, expresó Evaristo González, hijo de Abel Leal.

La construcción

“Es un poco injusto el cuestionamiento”

El Ider indicó que: “Todas las entidades públicas tienen unas funciones definidas y no se pueden desligar de ellas. Es un principio legal de la administración pública”, y señaló, en sus términos, que no está en su manual de funciones ni es un objetivo misional la restauración de esculturas y monumentos, por eso nunca ha sido su responsabilidad. “Si la directora dedicara presupuesto a restaurar o mantener la escultura, puede ser investigada y sancionada”.

¿Alguna entidad sabe algo?

Desde la Secretaría General indicaron que el Distrito dispuso que la restauración la liderara el Ipcc y la Escuela Taller como ente autónomo, no la Secretaría General.

Desde Etcar señalaron que, por el momento, no se tiene ninguna información al respecto ni se ha oficializado nada ni se ha concertado con ninguna entidad. “Apenas nosotros tengamos algún dato, lo estaremos publicando”, acotaron además que no son responsables oficiales de la escultura, y si esos trabajos no han empezado es porque no hay nada al respecto.

El Universal contactó al Ipcc, en aras de precisar su injerencia o no en la restauración física y de la dignidad de la estatua homenaje a una de las glorias más especiales del deporte bolivarense, y agregaron que, según Alfonso Cabrera, jefe de División y Patrimonio del Ipcc, “no hay ninguna responsabilidad. No es competencia de nosotros. Sí se ha prestado un asesoramiento al Ider sobre la restauración y arreglo por el significado e importancia que tiene, pero no estamos involucrados”.