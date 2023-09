“Nadie puede ni nos quitarán las talanqueras”: habitantes de Martínez Martelo

La funcionaria, además comentó que con relación a la solicitud de los comerciantes, “muchos de ellos (los comerciantes) deberían tener responsabilidad con ese espacio, pero no pasa; es decir, los comerciantes se han ocupado espacios públicos, se han tomado predios que no les corresponden, y tienen actividades económicas no lícitas. Muchos de ellos no tienen papeles, entonces realmente creo que hay que encontrar un justo medio en donde podamos ofrecerle alguna garantía a las personas que viven en el sector.”

Lea también: “No nos vamos a dejar quitar las talanqueras ni las rejas”

Además, la secretaria se comprometió a convocar una mesa de trabajo con los habitantes y las entidades involucradas. “Estamos en agenda pendientes de que nos contesten las entidades, cuando les queda bien, pero yo no creo que pase esta semana”, comentó. Y agregó: “nosotros tenemos una obligación jurídica de brindarle esa garantía, y de mitigar sus riesgos”.