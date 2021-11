“En mi primer mandato saqué una votación muy alta, histórica, pero me obligaron a retirarme faltando varios meses para cumplir los cuatro años. Y ahora que estoy aspirando otra vez estoy siendo amenazado, ni siquiera pude inscribir mi nombre en el libro de afiliados, no tengo garantías para mi participación. Hay un líder, un edil y un funcionario público que tienen el poder en este sector y no quieren que yo me resalte”, sostuvo Gómez.

(Lea: La razón por la que líderes comunales piden garantías en elecciones de las JAC).

El líder y músico de profesión recuerda que cuando fue presidente “la gente confío en mí, hice un trabajo visible, gestioné pavimentación de calles, recuperación de parques, recuperé el centro recreacional El Edén, fue un trabajo real y sin compromisos políticos, pero eso generó inconformidad en mucha gente que aún sigue persiguiéndome”.