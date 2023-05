Multas de tránsito: en este lapso se vencen y no podrían cobrarte

Según confirmó el DATT el pasado 9 de mayo, actualmente en Cartagena no hay ningún punto con cámaras de fotomultas. Y aunque muchos conductores en la ciudad sigan cometiendo infracciones en las vías, algunas de estas no son notificadas a tiempo, por lo que el infractor no se entera de que fue castigado económicamente.

Si alguien comete una infracción y las cámaras salva vidas toman la foto, esta se enviará al conductor junto con el comparendo. No obstante, muchas de estas notificaciones no llegan, y después de un tiempo el conductor no tendrá la obligación de pagar la multa correspondiente. Frente a esta situación, surge entre los conductores la pregunta: ¿al cuánto tiempo se vence una multa de tránsito en Colombia? Lea también: ¿Hay o no cámaras de fotomultas en Cartagena? El DATT responde

El Ministerio de Transporte explicó que si en un plazo de tres años después de que se cometiera una infracción de tránsito, la autoridad de movilidad del lugar donde se cometió la falta no realiza el cobro de la multa, esta prescribirá y no podrá cobrarse. En este caso, se le debería notificar al conductor la falta cometida dentro de los cinco días hábiles siguientes, o de lo contrario, ya será absuelta.