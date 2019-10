Mujer lleva seis noches durmiendo frente a la clínica

“No tengo familia”

El Universal recibió el llamado de un familiar de un paciente atendido en dicha clínica, quien en una de sus visitas se percató de las malas condiciones en que duerme la señora. “Llevo tres noches viéndola ahí acostada, me da pesar, es una señora de la tercera edad, parece que no tiene familia o la dejaron abandonada”, fueron las palabras de la testigo.

Este medio llegó al lugar para evidenciar la situación y efectivamente encontró a la anciana ahí, sentada en una vieja silla con las piernas sobre una canasta de tablas, envuelta en una sábana, con pocas palabras para decir y con su voz un poco desgastada por los años.

¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Tiene familia? Fueron algunas de las preguntas que le hicimos. “Me llamo Ana Polo, vengo del Magdalena y tengo un año de estar aquí. He vivido en un poco de barrios, en Blas de Lezo, en Las Margaritas, ayudaba en casas de familia. Voy a cumplir 64 años. No tengo a nadie, no tengo familia, no tengo nada, estoy aquí como me tiene Dios”, respondió la mujer con un tono obstinado.

Sobre el por qué pasa sus noches en las afueras de la clínica, respondió: “aquí vengo porque no tengo más a donde ir, aquí están los médicos que me atienden”.

Doña Ana aseguró que no quiere ser trasladada a un hogar de paso, pues “no me gusta estar ahí con esos viejos”.