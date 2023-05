$!¿Mucho calor? Estas imágenes de Cartagena helada podrían refrescarte la vista

Sin bien, la inteligencia artificial ha generado controversia desde su reciente llega en 2022, Álvarez dejó claro que considera sus aspectos tanto negativos como positivos. “Yo como creador de contenido audiovisual, al igual que algunos colegas podemos vernos afectados con esto, ya que posiblemente la generación de estas imágenes pueden reemplazar algunas de nuestras actividades. Lo hacen con una rapidez, en comparación de un render que puede tardar horas, fuera del proceso de creación. Lamentablemente una persona se llevaría muchísimo tiempo para crear esto. Entonces, digamos que para explotar la creatividad es algo muy positivo cuando tú quieres mostrar algo, pero en materia de competencia podría ser peligroso, porque hay personas en la ciudad que se han preparado mucho”, indicó Álvarez. Lea también: Video: ¡Ingenio ante el calor! El peligroso invento de un motociclista

“Tengo que aclarar que yo no me dedico a esto, además, yo creo que todos tenemos acceso a la inteligencia artificial en la actualidad y es muy fácil generarla con las palabras correctas. Digamos que con toda esta ola de calor que se está viviendo en Cartagena se me ocurrió ingresar a la plataforma y generar unas imágenes frías de la ciudad. Le pregunté al generador cómo sería Cartagena con nieve y en época de Navidad y me generó estas imágenes bastante bonitas, yo las compartí en mi cuenta personal de Facebook e Instagram, pero no pensé que a la gente le gustaría tanto”, contó en comunicador, quien es egresado de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.

Aprovechó la entrevista para hablar sobre las preocupaciones de su gremio. “Es un trabajo que ellos están acostumbrados a hacer durante mucho tiempo, y que llegue una máquina a reemplazarnos de una forma tan eficiente enciende las alarmas, por eso es entendible que haya cierto rechazo. Pero también muchos son conscientes de que es inevitable que esto evolucione, además que apenas está empezando toda esta revolución tecnológica, entonces, digamos que ya es un mal inevitable y yo creo que muchos ya se están preparando”.