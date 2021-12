Director del Datt

En barrios como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito el problema obedece a la cantidad de vehículos estacionados en zonas prohibidas, escasez de parqueaderos y el tránsito de buses de turismo que obstaculizan los cruces viales. Entre las medidas adoptadas por el tránsito para esta temporada está la modificación del pico y placa que desde el 24 de diciembre hasta el 31 del mismo mes es de 7 a.m. a 8 p.m.

¿A qué se deben los trancones?

Son muchos los factores que influyen en la crítica movilidad que aumenta en periodos vacacionales. No obstante, según el DATT, las malas conductas de algunos ciudadanos hacen parte de esta problemática que no es nueva en Cartagena. “En Bazurto la problemática se debe a la ocupación indebida de espacio público, lo cual reduce la capacidad de la vía. Incluso, frente a la estación de Transcaribe el carril mixto se reduce de tres a uno. El estacionamiento en zonas no permitidas contribuye a la congestión vehicular”, añadió el director del DATT.