La tercera mesa de concertación entre mototaxistas y el Distrito del pasado 14 de febrero no terminó en buenos términos. La jornada, que duró dos horas, finalizó con discusiones entre las partes al no llegar a un acuerdo sobre las restricciones viales. En el encuentro el alcalde William Dau dijo que no había voluntad de los motorizados y que las limitaciones en tramos de la Pedro de Heredia, transversal 54 y avenida Crisanto Luque se iban a implementar.

En la jornada los representantes del gremio se levantaron muy molestos. Reiteraban que no estaban dispuestos a ceder una vía más en Cartagena, al considerar que les estaban violando el derecho al trabajo y la libre movilidad. (Lea: Fracasó tercera mesa de diálogo entre el Distrito y mototaxistas)

Continuarán los diálogos

Ayer miembros del gremio de motociclistas habían manifestado que si no llegaban a acuerdos con el Distrito y se “imponían” las restricciones en los corredores viales iban a sabotear las elecciones al Congreso, que están programadas para el próximo 13 de marzo. Sin embargo, esta propuesta fue descartada y manifestaron que continuarán en las mesas de diálogo. La decisión fue tomada en una reunión que tuvieron los voceros del gremio. (También le puede interesar: Mototaxismo, el servicio informal con 61% de satisfacción en sus usuarios)