Motos amanecen este martes bajo la expectativa de un nuevo decreto en Cartagena

Para hoy, día en que el decreto que prohíbe el parrillero hombre no está vigente, el Distrito convocó un consejo de seguridad. Ana María González-Forero, secretaria del Interior, informó que en la Oficina Jurídica de la Alcaldía ya se encuentra un borrador del nuevo decreto, que tendrá su primera revisión.

En marcha está otro acuerdo: la caracterización de motociclistas, clave para expedir el nuevo decreto que permitirá la circulación de estos vehículos con parrillero hombre por todas las vías autorizadas de la ciudad. Lea: ¡Ojo al dato! Lo que deben hacer los mototaxistas para llevar parrillero

El Distrito precisó que ya son más de mil los motociclistas que han diligenciado la información requerida para la caracterización; sin embargo, faltan muchos más. La secretaria del Interior instó a todos los conductores de motocicletas a sumarse a este proceso, puesto que no es exclusivo para mototaxistas y también aplica para los ciudadanos de nacionalidad venezolana. “Los animamos a todos a incluirse en esta caracterización. No importa si son o no son mototaxistas. Todos los dueños de motocicletas, que conduzcan sus vehículos en Cartagena, están invitados a incluirse”, señaló la funcionaria.