Frente a los argumentos que ha dado el Distrito para decretar la medida en lo referente a la seguridad y a la disminución de los accidentes, Ulloque manifiesta que no es comprobado que la no circulación de motos mejore los indicadores de hurtos y que el porcentaje de motos involucradas en siniestros viales (36%) no es significativo con la gran cantidad de motocicletas que circulan en Cartagena, las cuales representan el 56% del total del parque automotor con 70.123 vehículos.

“Esperamos ser escuchados, hay un problema del mototaxismo que debe tratarse diferente pero no nos pueden perjudicar a todos”, puntualizó.