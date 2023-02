Motociclista encañona a conductor de Transcaribe tras cometer imprudencia

Carlos Ricaurte*, conductor del SITM, indicó que en reiteradas ocasiones han comunicado a Transambiental (una de las empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo y encargada de las vinculaciones laborales) que son víctimas de golpes, gritos y hasta amenazadas por parte de pasajeros y motociclistas que transitan en la vía.

En un incidente reciente se vio implicado Ricaurte. Asegura que a la altura del mercado de Bazurto, un motociclista se cruzó por la carretera, y tras cometer la imprudencia se generó un choque en el que se vio afectado el vehículo del infractor. La discusión se fue acalorando y el motociclista le apuntó con un arma.

“Hace aproximadamente dos meses tuve un altercado en la vía, se me habían atravesado dos motocicletas, un parrillero de una de las dos motocicletas me amenazó con arma de fuego. Afortunadamente no pasó a mayores, pero en estos casos, por más que uno ponga la denuncia, todo queda en el aire, uno no tiene garantías de seguridad”, contó Ricaurte a El Universal.

“Ante este tipo de situaciones, es normal que los pasajeros que tenemos se asusten, entonces es doble presión, porque no solo está el problema con la persona que cometió la imprudencia, sino también con los pasajeros que están alterados. Algunos son más razonables, a mi me dijeron que mejor dejara eso así, que me quedara callado para evitar que el problema se fuera a mayores, pero, ¿cómo quedarse inmóvil ante una situación en la que nos golpean hasta los vidrios y nos apuntan con un arma?”, se preguntó el afectado.