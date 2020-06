Moteles de Cartagena, otro sector en quiebra por el COVID-19

Justamente, en este periodo de crisis los empresarios y directivas de estos lugares se conocieron, se unieron y crearon Asomoteles Cartagena, que aglomera a 15 de los más reconocidos y tradicionales moteles de la ciudad. De ella ya hacen parte: Indiana, Castillo del Amor, El Paraíso del Conde, Vila Campestre, Sans Souci, Pasiones, Los Laureles, Taberna Edward, Santaros, El Paso, Star Suit, Alana, La Cangreja, La Jaiba y Las Dunas. No obstante, estos no son los únicos, por eso el llamado de la asociación es que los demás se pongan en contacto, igual que las residencias, para entre todos crear un movimiento más fuerte que dé a conocer la crisis general del sector y la necesidad que tienen de abrir para beneficio propio y de los miles de trabajadores cuyas familias están padeciendo.

Desde hace un par de días, en las afueras de los moteles de Cartagena se observan enormes pendones en los que se lee: “El COVID-19 enferma, y también quiebra”. Esa expresión recoge el sentir de los propietarios, administradores y trabajadores de estos establecimientos que hace tres meses debieron cerrar sus puertas al público por orden gubernamental y que como muchos otros sectores económicos, están en la quiebra porque no han podido generar un solo peso.

“Tenemos bagaje en el tema”

De igual forma, Yolima argumentó que el 90 por ciento de los empleados son madres cabeza de hogar que residen en sectores aledaños humildes y que necesitan volver a trabajar para llevar el sustento a sus hijos. “Eran 40 empleos directos y casi 100 indirectos, a los directos les pagamos abril y mayo, pero junio no podemos cancelarlo porque ya no tenemos caja”, indicó.

Desde Asomoteles precisaron que el tema de la asepsia no es nuevo para ellos, ya que justamente sus servicios siempre han incluido una desinfección profunda de las habitaciones. “Manejamos unos estándares altos de higiene, no es de hoy que hacemos desinfección de bacterias y virus. Nuestro personal siempre está protegido y lo más importante es que en ningún momento hay contacto con el cliente. Hay total reserva y privacidad. Las habitaciones se desinfectan cuatro o cinco veces al día, las sábanas son lavadas con productos químicos especiales. Nosotros quizá contamos con mejores protocolos de bioseguridad que otros sectores económicos y tenemos bagaje en el tema”, señaló Yolima Caro, administradora del motel Indiana, ubicado sobre la Vía Cordialidad que en su fachada exhibe el imponente rostro de un faraón egipcio.

Esperan respuesta positiva

Al otro lado de la ciudad está La Cangreja, una de las más tradicionales, que debió suspender los contratos a sus 30 empleados porque ya no habían recursos para pagarles. Estos, actualmente, en medio de la crisis reciben un bono de alimentos mensual, a la espera de que algún día la normalidad vuelva y puedan retornar a sus trabajos.

Ciria Mendoza es quien administra el motel. Ella afirma que, pese a que el consumo de servicios públicos es casi nulo, las facturas siguen llegando altas. De igual forma, lamentó que los bancos no les están prestando dinero. “La nómina está completa, no hemos despedido a nadie, llegamos a unos acuerdos con los empleados y les estamos pagando la seguridad social, ellos entendieron. En primera instancia los habíamos mandado de vacaciones. El impacto social que ha generado esta crisis es abismal, por eso le hacemos un llamado a la Alcaldía de Cartagena y al Gobierno Nacional, para que nos autoricen abrir, nosotros aceptamos sus condiciones, pero necesitamos volver a producir aunque no sea igual que antes”, aseveró la directiva.

Ciria también recordó que los moteles tienen altos estándares de bioseguridad, y ahora con la pandemia el compromiso será más riguroso. “El Dadis y el EPA nos han tenido siempre el ojo puesto, y no hemos tenido problemas. Aquí se esterilizan las sábanas, el cliente con el empleado no se ven. Estamos dispuestos a amoldarnos a las condiciones que las autoridades nos planteen, sea en horario o en restricciones, pero necesitamos reactivarnos”, puntualizó Mendoza.

Desde Asomoteles enviaron los protocolos de bioseguridad al Dadis a fin de que sean aprobados, y esperan que pronto el Distrito y el Estado les den una respuesta positiva a sus peticiones.