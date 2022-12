Modernización institucional, otra deuda por la que Cartagena deberá esperar

La decisión fue lamentada por la Alcaldía y otros sectores que aseguraron que la iniciativa pretendía acabar con un rezago de más de 20 años que tiene Cartagena en su estructura administrativa y que no le permite atender de mejor manera las necesidades que tiene la ciudad.

La propuesta, que debía ser aprobada por el Concejo para implementarse, contemplaba la creación de algunas dependencias que hoy no existen como la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de la Mujer e Integración Social, la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Urbano, entre otras.

Los argumentos del Concejo

La decisión de negar el proyecto en segundo debate fue respaldada por 18 cabildantes, solo la concejal Claudia Arboleda votó en contra de la ponencia negativa.

Lo que argumentó el Concejo en el informe para no darle viabilidad al proyecto tiene que ver con que en su concepto este no llenaba los requisitos de “conveniencia y pertinencia” y que a su parecer la Alcaldía hoy tiene un número de cargos que hasta la fecha “han resultado suficientes para no entorpecer la prestación de los servicios a su cargo”.