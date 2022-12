Modernización del Distrito, un proyecto que se hundió y que necesita Cartagena

La Alcaldía lamentó la decisión, así como otros sectores que aseguraron que la iniciativa pretendía acabar con un rezago de más de 20 años que tiene el Distrito en su estructura administrativa y que no le permite atender de mejor manera las necesidades de la ciudad.

La propuesta, que debía ser aprobada por el Concejo de Cartagena para implementarse, contemplaba la creación de algunas dependencias que hoy no existen, como la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de la Mujer e Integración Social, la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Urbano, entre otras. Lea: Golpe para Dau: proyecto de modernización de la Alcaldía se cae

“Este fue un proceso que se hizo con toda la técnica jurídica, financiera y administrativa, entonces quien pierde es la ciudad. Nosotros hicimos el trabajo, lo que demandó esfuerzos y un equipo de profesionales competentes. Entregamos al Concejo un producto para que ellos en su facultad constitucional pudieran determinar esta nueva estructura administrativa, para que esta fuera una entidad eficiente y se logre superar el déficit social que tiene desde hace años”, manifestó María Eugenia García, directora administrativa de Talento Humano de la Alcaldía.

Los argumentos del Concejo

La decisión de negar el proyecto en segundo debate fue respaldada por 18 cabildantes, solo la concejala Claudia Arboleda votó en contra de la ponencia negativa.

Lo que argumentó el Concejo en el informe para no darle viabilidad al proyecto tiene que ver con que, en su concepto, este no llenaba los requisitos de “conveniencia y pertinencia” y que a su parecer la Alcaldía hoy tiene un número de cargos que a la fecha “han resultado suficientes para no entorpecer la prestación de los servicios a su cargo”.

La corporación también expuso posibles impactos fiscales con relación a la ampliación del personal: “La creación de más de 3 mil cargos implica la vinculación de un mismo número de personas y es tan reducida la infraestructura física del Distrito para 1.200 cargos existentes que sería un despropósito causar un mayor hacinamiento de funcionarios o la implementación de procesos contractuales para poder alojar a los mismos”, dijeron.

Frente a esto, desde el Distrito insistieron en que hoy la planta de personal es insuficiente para atender la demanda de la ciudad y la ampliación se cubriría en la medida que los recursos lo permitan.

“La modernización es crucial”

Desde la UTB y la Andi, instituciones que hicieron parte de las mesas de trabajo para la estructuración del proyecto, reprocharon la decisión del Concejo, que a su juicio retrasa más el progreso de Cartagena.

“En este momento tenemos una estructura antigua, que no responde a una administración moderna y a las necesidades actuales de la ciudad y a los retos futuros de la misma”, expresó Orlando Higuera, director del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UTB.