Modelos webcam en Cartagena: la vida detrás de un aro de luz

Tuve que esperar unas semanas a que regresara de Puerto Vallarta, paraíso playero en México. Me dijo que se tomó unos días de descanso, pues uno de sus clientes quiso jugar a ser su padrino y le regaló un viaje con todos los gastos pagos, lo que le ayudaría a desconectarse un rato de las pantallas. Durante ese tiempo yo me dediqué a observar lo que publicaba en sus redes sociales; copas de vino blanco, días soleados, arquitecturas ancestrales y atardeceres mexicanos.

Aún desconozco su nombre, pero conmigo se presentó como Paloma. La conocí por un amigo que me habló muchas veces de ella, y luego de tanto pedirle que me concediera una entrevista, logramos fijar un espacio.

“Ya estoy en Cartagena, podemos reunirnos para la entrevista”, fue la señal que me dio para comenzar a elaborar una lista de preguntas. Fijamos una fecha y nos vimos días después en un tranquilo restaurante del Centro, de esos que te permiten conversar, con un volumen moderado y buena iluminación.

Luego de esperarla unos minutos la vi entrar por la puerta: delicada, morena, con unas gafas oscuras que protegían y le daban misterio a un rostro con rasgos finos. Su piel estaba perfumada y empapada de crema escarchada. Supuse que no se había transportado en Transcaribe, no tenía ni una gota de sudor, se veía fresca y despreocupada.

"Necesitaba esas vacaciones para salir del compromiso que tenía conmigo misma. Un trabajo como webcamer no es cualquier cosa, yo lo hago consciente de mi responsabilidad, pero a diario quedo completamente agotada. Este empleo es muy bien remunerado, no puedo quejarme de todo lo que gano, pero demanda mucho de tu energía, y poco a poco dejas de disfrutar tu sexualidad. Mi vida sexual en estos momentos no es mía, sino de mis suscriptores. Hace tiempo no tengo una vida de pareja, como es debido, y ya no me enamoro de los hombres como antes", me dijo en voz baja, dejando caer unos cubos de hielo dentro de un costoso té helado, bajo en calorías.

Hizo hincapié en que su trabajo está alejado de la prostitución, pues hasta el momento no se ha acostado con nadie por una tarifa. Paloma* me explicó que pertenece a una agencia de modelos webcam, cumple con ocho horas laborales a diario y se conecta a través de una transmisión en vivo. Interactúa con usuarios a través de plataformas especializadas. Por un tiempo probó suerte en Medellín, pero no le fue muy bien y tuvo que regresarse a Cartagena, su ciudad natal.