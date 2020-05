Modelo para enfrentar el coronavirus en Suecia no le sirve a Cartagena

Carlos Espinal,

director de Salud Global en la escuela de Salud Pública de la Universidad Internacional de la Florida

“Suecia tiene cerca de 21,400 casos y 2,500 muertes de las cuales un porcentaje pudo ser evitado, son decisiones que cuestan y le están apostando a la inmunidad de rebaño y de la población, cuando ni siquiera sabemos si existe inmunidad protectora en las personas que se recuperan del COVID-19. Tampoco creo en los toques de queda, tendrán un mínimo impacto en la curva de la enfermedad, pero sirven para reforzar la idea en las personas de que deben permanecer en casa, aunque esto es muy discutible”.

Carmelo Dueñas,

neumólogo.

“Desde el punto de vista económico, Cartagena es, probablemente, la ciudad de Colombia que más necesita el levantamiento del aislamiento. Desde el punto de vista cultural, Cartagena (Cali y Santa Marta también) es la peor ciudad para levantar el aislamiento. Si con cuarentena hemos sido tan indisciplinados ¿cómo será sin medidas de confinamiento?

Desde el punto de vista epidemiológico, Cartagena está con una letalidad elevada y con unos datos de contagio que hacen prohibitiva cualquier decisión de suavizar confinamiento. Filosóficamente estoy de acuerdo en la libertad como principio intocable. Habría que discutir como sociedad si estamos dispuestos a sacrificar (como hasta ahora hemos hecho) libertad para proteger la vida”.

Luis Percy,

director de la Casa del Niño

“No se puede comparar a Colombia ni con Suecia ni con ningún país del primer mundo cuando aquí no hay hospitales suficientes y tampoco están habilitados los centros contemplados en el plan de contingencia para estos pacientes. El estilo de vida también es distinto, en Suiza y Suecia, ni en ninguno de estos países hay mototaxismo, no hay limpiadores de vidrios, no hay migrantes venezolanos sin seguridad social, son condiciones distintas, no hay pobreza y no hay hacinamiento. Si no podemos con lo que tenemos, si no se respetan las medidas actuales, donde esto lo flexibilicen o dejen que la gente salga, eso sería catastrófico y apenas vamos en la curva de ascenso al pico de infectados”.