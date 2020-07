Minuto a minuto: Los hallazgos de Dau en la Alcaldía de Cartagena

7:30 p.m.: Luego de más de tres horas de transmisión y la intervención de varios funcionarios, el alcalde Dau explica que viene ahora en el proceso. Indica que la presentación se estará subiendo en las redes sociales de la Alcaldía para que la ciudadanía siga conociendo estos hechos de corrupción. Asegura que luego de las presentaciones de las otras dos partes del informe se publicará un libro que será remitido a los organismos de control.

“Este ha sido el primer informe, por el momento vamos a estar subiendo la presentación en las redes para que la ciudadanía conozca los hechos, posteriormente vamos a sacar todo en un libro, el cual será enviado a los organismo de control. Lo importante es que los cartageneros están perdiendo el miedo y saben que hay alguien que está poniendo el pecho por defenderlos, no solo yo, sino toda la administración distrital”, ratifica el mandatario.

7:28 p.m.: El alcalde William Dau afirma que el estado en el que se encuentra el Ider es culpa del clan Blel, conformado por el gobernador de Bolívar, Vicente Blel; su padre, Vicente Blel de Saad; y la senadora Nadia Blel.

7:20 p.m.: Londoño explica que durante el último cuatrienio hubo una disminución del patrimonio del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de $16.849.7 millones de pesos; el déficit de caja acumulado a 31 de diciembre de 2019 asciende a $10.040.9 millones de pesos y pese a ello se celebraron convenios, que ascienden a la suma de $17.502.6 millones de pesos y que desbordaron la capacidad de caja de la entidad; deterioro de los indicadores financieros; y presuntas irregularidades en los procesos contractuales. Las denuncias del Ider por presuntas irregularidades en contratos. (Lea aquí: Las denuncias del Ider por presuntas irregularidades en contratos)

7:16 p.m.: Dau manifiesta su apoyo a la directora del Ider y asevera que la defenderá de los malandrines.

7:15 p.m.: Comienza la presentación de Viviana Londoño, directora del Ider.

7:09 p.m: Vergara explica que en esta dependencia se encontraron presuntos incumplimientos misionales; presuntas irregularidades y/o negligencias administrativas (mal estado de la infraestructura del Teatro Adolfo Mejía, de la Plaza de Toros y de la Megabiblioteca Distrital Pie de La Popa); y mal estado de la Red Distrital de Bibliotecas.

7:02 p.m.: Saia Vergara, directora del IPCC, pasa al tablero.

7:00 p.m.: El alcalde muestra su alegría por el apoyo de la ciudadanía y los invita a no perderse la segunda parte del ‘Libro Blanco’, el próximo domingo, 12 de julio.

6:50 p.m.: Arrieta manifiesta que en el 2019 se presentó alta contratación de Prestación de Servicios; incumplimiento del deber de suministrar información (no se entregaron a tiempo las claves para el manejo de los programas de Familias en Acción, no se informó por parte de la administración anterior situación de la sede del programa ubicada en el barrio España); ausencia de beneficio para 31.519 familias inscritas; programa de Familias en Acción tiene un bajo indicador y se encuentra en alerta; y posibles irregularidades en la conformación de la base de datos de las madres líderes.

6:47 p.m.: En este momento el turno es para Edgar Arrieta, director del programa Familias en Acción.

6:39 p.m.: Castro detalla sobre las irregularidades en el Proceso de Postulación de Familias a Subsidios de Vivienda de Interés Social (irregularidades en el proceso y administración de la base de datos de los listados de los hogares ganadores del sorteo para la postulación de 1.800 subsidios de vivienda de interés prioritario del proyecto Ciudadela La Paz etapas 3, 4 y 5, y las personas administradoras de las bases de datos manipularon el sorteo para beneficiar a 172 personas inscritas, pero no ganadoras en el sorteo, desplazando a las 172 personas legítimamente ganadoras); e irregularidades en el proceso de asignación de subsidio de Vivienda de Interés Social a Hogares en la Manzana 72 del Macroproyecto Ciudad del Bicentenario (23 casas ocupadas de manera irregular).

6:30 p.m.: Néstor Castro, director de Corvivienda, comienza su intervención de los hallazgos encontrados al asumir el cargo. Dau resalta que esta dependencia era liderada por William García Tirado, quien fuese su rival en la carrera hacia la Alcaldía.

6:28 p.m.: Kairen expone presuntas irregularidades en la contratación con diferentes Esales, algunas de estas son la Corporación Yensha ONG, Fundación Buen Gobierno, Fundación Construyendo Sostenible ONG y Fundación Productiva por Colombia.

6:20 p.m.: Arranca la presentación de Kairen Gutiérrez, directora del PES.

6:18 p.m.: Cuesta precisa que se evidenciaron inexistencia del manual de mapas de procesos y procedimientos y de funciones; presunto plagio del manual de contrataciones realizado en el 2019; contratista con presunta falsedad de título universitario y tarjeta profesional; sobrecosto en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad; presunto incumplimiento del pago de las retenciones en la fuente 2019 para varios períodos, entre otras falencias.

6:10 p.m.: El turno siguiente es para Alexa Cuesta, directora de la Escuela Taller. La funcionaria da a conocer las irregularidades encontradas en esta cartera.

6:00 p.m.: Fernando Abello detalla la contratación realizada en la vigencia 2019. Indica que los oferentes de los contratos en la mayoría de los casos siempre fueron las mismas empresas. Se celebraron 12 contratos que sumados ascienden a $1.748.587.588, los cuales fueron adjudicados exclusivamente a:

- Cooperativa Multiactiva de la Renovación (cinco contratos que suman $444.414.010. El mismo día esta empresa se ganó 4 contratos por valor de $299.964.010)

- Fundación Alinaho (siete contratos que suman $1.304.173.578). (Le puede interesar: Doce contratos a dos entidades: El libro blanco de Gestión del Riesgo)

5:58 p.m.: Pasa al tablero la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, bajo el liderazgo de Fernando Abello. El funcionario sostiene que en el 2019 se dejaron de cancelar beneficios económicos de 1.625 familias pertenecientes al ultimo cuatrimestre, aportes que fueron subsanados con recursos del 2020 por un valor de $902.400.000. Además 106 casos no fueron admitidos en 2020 por no presentar documentación en regla (la mayoría presentaba documentación con falencias y autenticados en notarias inexistentes).

5:53 p.m.: Dau interrumpe a Bueno y afirma que el Dadis aún está muy permeado por los malandrines, por lo que brindará especial atención a esta cartera. “Yo te he dejado sola Johana, pero te voy brindar mi acompañamiento, vamos a fortalecer y encargar a otros funcionarios para apoyarte”, dijo. (Lea aquí: En el Dadis todavía hay malandrines”: alcalde William Dau)

5:50 p.m.: La funcionaria resalta el débil estado financiero en que se encuentra la dependencia, en la cual hay un alto pasivo por $285.247.762.455 registrado en cuentas por pagar por la red de prestadores, incluyendo conciliaciones y depuración de las cuentas por pagar vigencia 2019 y años anteriores. También ha existido una falta de gestión para solucionar los contratos siniestrados de hospitales de la ESE Cartagena de Indias y se evidenciaron $35 mil millones en contratos sin liquidar con vigencias desde 2017.

5:48 p.m.: Comienza la presentación de la directora encargada del Dadis, Johana Bueno.

5:42 p.m.: Córdoba expone las presuntas irregularidades encontradas en la ejecución de convenios, para la formulación de Políticas Públicas importantes cómo la concernientes a los temas comunales y de juventud, así como la razón del traslado de 34 adultos mayores a otros Hogares Geriátricos. Detalla que durante el año pasado el Distrito realizó un convenio con la Fundación Grupo de Estudiantes para la Promoción en Salud - GEPS, por valor de $547.857.142, con un aporte de $383.500.000, sin lograr ningún objetivo final.

5:39 p.m.: Armando Córdoba, secretario de Participación, explica lo encontrado en esta cartera.

5:30 p.m.: Acosta da a conocer las falencias que encontró al llegar al cargo: incumplimiento del deber de suministrar información (generó retrasos en los procesos en el talento humano con la CNCV, ejecución y puesta en marcha del PAE y pago oportuno de pólizas de estudiantes); negligencias administrativas (mora en el pago de cánones de arrendamiento y deudas contraídas en años anteriores, retraso en respuestas oportunas a correspondencia, peticiones y tutelas vencidas y no pago de servicios públicos de energía y agua); ineficiencia misional (incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, precaria situación de la infraestructura educativa e insuficiencia en la cobertura educativa); debilidad en la gestión financiera (A 31 de diciembre de 2019 no fue cancelada en su totalidad la nómina de diciembre a docentes y a administrativos de las Instituciones Educativas, obligaciones pendientes de pago en el 2019, por valor de $17.444.080.028 y déficit financiero 2020 por $207.808.000.000). (Lea aquí: “No se cumplieron las metas pero se gastaron los recursos”: Secretaría de Educación)

5:25 p.m: Arranca la intervención de la secretaria de Educación, Olga Acosta.

5:15 p.m.: Dau declara que Karen Paola Puello, actual funcionaria de la Contraloría Distrital y quien actualmente está investigando el pago a pensiones, es una de las personas a quien se le otorgó el pago de una pensión de forma irregular. “La persona que se nombró a vigilar es uno de los parlanchines”, dijo el alcalde.

5:10 p.m.: La Rota denuncia que se hicieron pagos de retroactivos millonarios a terceros cesionarios de crédito por fallos de tutela proferidos en el sur de Bolívar, estos se pagaron a terceros bajo la figura de la cesión de crédito; y pensiones reconocidas presuntamente de forma irregular, uno de los casos se refiere a una pensión de vejez reconocida con certificado de tiempo con presunción de falsedad, donde se pagaron $338.000.000 en mesadas. (Lea aquí: Presuntas irregularidades en autorización de pensiones)

5:05 p.m.: Comienza la presentación de hallazgos por dependencias y secretarías. La primera en pasar al tablero es el Fondo de Pensiones, a cargo de Carlos Alberto La Rota.

5:00 p.m.: Dau presenta un listado de nombres y exfuncionarios que pide sean investigados por los organismos de control, aquí algunos de ellos: Bertha Arnedo Redondo, Mauricio Betancourt, Sonia Castellanos, Manuel Vicente Duque, Nubia Fontalvo, Luis Miguel Hurtado, Javier Jaramillo, Jorge Lequerica Araújo, María Elvira Marco Faciolince, Lizeth Mendoza Doria, Fernando Niño, Olaff Puello, Gregorio Rico, Bernardo Romero, Patricia Zapata y Yolanda Wong.

4:55 p.m.: El alcalde evidencia que la Fundación Hambre Cero Internacional, que celebró más de 3 contratos con el Ider durante el 2019, funciona en un taller de instalación de cilindros de gas para vehículos.

4:45 p.m: El mandatario de los cartageneros manifiesta que luego de que su equipo se dispusiera a localizar a varias Esales se encontró que la ubicación de la Corporación para la Articulación Nacional y Desarrollo Regional, de la Fundación Alinaho y Goles por la Vida, entre otras, no son las que aparecen registradas en la Cámara de Comercio. En varios casos no existe o es una vivienda residencial.

4:40 p.m: Dau presenta algunas Entidades Sin Ánimo de Lucro que han contratado con la Alcaldía y que son ‘detodito’. Coloca de ejemplos a la Fundación Sembrando Paz, Fundación Veterinarios Unidos y Fundación Unidos por un Sueño Colombia.

4:35 p.m.: Más de 10 mil personas están conectadas en la transmisión de la Alcaldía de Cartagena.

4:32: p.m.: El burgomaestre explica que son las Esales y por qué y cómo se contrata mediante de ellas.

4:28 p.m.: “Mi misión es servirle a Cartagena”, “Yo no tengo rabo de paja” y “Hago esto porque amo a Cartagena”, afirma Dau antes de comenzar la presentación.

4:25 p.m.: El ‘Libro Blanco’ ha sido reconocido históricamente como un documento gubernamental, utilizado para informar a la opinión y a los órganos del poder público, un tema o un problema, fijando directrices o estrategias encaminadas a resolver o afrontar la situación.

El ‘Libro Blanco’ se dividió en tres partes: un sector social, un sector institucional y un sector de seguridad y convivencia. El presentado este domingo, 5 de julio, corresponde a lo social.

4:15 p.m: El alcalde habla sobre la contratación para reanudar la construcción de varios hospitales y Unidades Primarias de Atención (UPA).

4:10 p.m.: William Dau sostiene que “viene con un trinche para darle chuzo a los malandrines”. El mandatario manifiesta que aunque ya es alcalde la pelea para acabar con la pobreza y la corrupción sigue.

“Los malandrines se robaban el 70% del presupuesto de Cartagena, ellos no se han quedado quieto y dicen que los contratos que hago son amarrados y los nombramientos con favoritismos. Tengo varias demandas electorales para tumbarme, ellos tienen periodistas de estomago y perfiles de personas falsas, no me quieren dejar trabajar”, expresa el alcalde.

El mandatarios le dice a las personas que aseguran que no hecho nada en su gobierno, que solo lleva 6 meses en el cargo y 3 meses han sido dedicados en la lucha contra el coronavirus.

Presentación ‘Libro Blanco’

A través de una transmisión en vivo en la página de Facebook de la Alcaldía de Cartagena, el alcalde William Dau Chamatt da conocer a la ciudadanía lo que ha llamado ´Libro Blanco’, un conjunto de hallazgos que encontró tras su llegada al Palacio de la Aduana y que revelarían presuntos hechos de corrupción al interior de las dependencias.

Según Dau en esta primera entrega se detallará cómo algunos políticos celebran contratos con el Distrito a través de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esales) para ‘robarse la plata’.