Minuto a minuto: así avanza el proceso de desmonte de Aquarela

- 11:20 a.m. : El alcalde Dumek llegó a Aquarela y reiteró que luego del desmonte del edificio procederá a cobrarle todo lo invertido a Promotora Calle 47.

- 11:35 a.m.: El gerente de Atila, Hernán Valdivieso, manifestó que ahora comenzará el inventario de la propiedad y la evaluación “in situ“ del estado estructural del edificio y otras actividades preliminares para iniciar el desmonte progresivo.

- 10:30 a.m.: La inspectora de Policía de la Comuna 2, funcionarios del Distrito y representantes de Bomberos, órganos de control, Ministerio de Cultura y Atila permanecen en la zona de Aquarela.

- 10:50 a.m.: El alcalde Dumek Turbay Paz ya hace presencia en el PMU que se instaló para hacer seguimiento y articular las acciones de inicio en gestión de riesgo para el desarrollo de la demolición de Aquarela.

- 9:50 a.m.: Por inicio de las obras de restitución del espacio público, el DATT aplica medidas de movilidad para seguridad vial de conductores y peatones.

- 10:10 a.m.: Luisa Fernanda Trujillo, secretaria del Ministerio de Cultura, acompañó el proceso.

- 9:40 a.m.: Autoridades aseguran el perímetro del edificio.

- 9:28 a.m.: Marina Villamil, inspectora de Policía de la Comuna 2, ingresa al predio de Aquarela, junto a autoridades distritales, para realizar el secuestre del edificio y asegurar el perímetro.

- 9:25 a.m.: Miembro de la cuadrilla de la Alcaldía rompe el candado de la reja que impedía el acceso al edificio.

- 9:00 a.m.: David Garzón, apoderado de Promotora Calle 47, constructora de Aquarela, calificó el operativo como una “arbitrariedad”.

“No existe una orden judicial, administrativa o policiva que ordenara la demolición del edificio, la orden del 2018 no es la demolición de Aquarela, sino la restitución de los 619.59 m² de espacio público”, expresó.

Añadió: “Promotora Calle 47 trató de darle cumplimiento a esa orden. En diciembre de 2019 se iniciaron los trámites para solicitar las autorizaciones para hacer el corte del edificio; sin embargo, estas fueron negadas, primero, por un curador urbano, y, segundo, por el mismo Distrito, que dijo que no se podía tocar la edificación”.

Garzón manifestó que Promotora Calle 47 considera que la orden del 2018 fue ilegal, por lo que fue demandada y hasta el momento no hay una decisión del juez.

- 8:45 a.m.: Marina Villamil, inspectora de Policía de la Comuna 2, habla en las afueras de Aquarela. Sostiene que se procederá a dar cumplimiento a la orden de restitución del espacio público ocupado de manera irregular por Aquarela.

Es de recordar que la intervención se da por orden del Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, de restituir los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que, si en dicho término no se realizaba la restitución, el Distrito debe realizar la restitución a través de la demolición.