Minminas lanzó dura advertencia a generadoras y comercializadoras de energía

Y continuó: “Las reducciones de las tarifas van a variar de acuerdo al componente de cada región, en ese sentido el porcentaje no se va a saber sino que va a depender de la región porque no hay un porcentaje estándar en el país”.

Al término de la reunión que se extendió por más de dos horas, algunos asistentes se mostraron inconformes con los planteamientos de la representante del Gobierno nacional. El ingeniero William Murra aseguró que la disminución de las tarifas de energía no superará el 5%, reiteró que se debe analizar el componente de pérdidas no técnicas que se les cobra a los usuarios de Afinia y Air-e.

La ministra de Minas y Energía aseguró que si de aquí al viernes no hay aporte significativo de las empresas, se tomarán otras decisiones. “Sí de aquí al viernes no hay un aporte significativo por parte de las empresas tendremos que tomar unas medidas más radicales y eso tiene que ser así”.

“Nosotros creemos que no habrá ningún acuerdo porque la señora ministra no se comprometió a derogar el régimen especial tarifario de la región Caribe, y mientras esto no ocurra las tarifas seguirán por las nubes y las medidas no pasarán de ser pañitos de agua tibia”, agregó Alarcón.

Los presentes le solicitaron a la representante del Ministerio de Minas y Energía que derogue el régimen tarifario especial para que la reducción de las tarifas sea notable en los hogares colombianos. “Seguiremos con acciones judiciales a raíz de que la ministra no da claridad de que las decisiones administrativas que se van a tomar, y que querernos los siete departamento del Caribe para que realmente se solucione este problema de fondo, esas empresas no son de fiar (...) no se puede dejar a su voluntad”, agregó Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular de Cartagena.

No se descarta que continuén las manifestaciones contra el alza en las tarifas de energía en la costa Caribe.