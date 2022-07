Miguel, de las pandillas a la Policía: esta es su historia

“Peleábamos todos los días; el enfrentamiento terminaba cuando llegaba la Policía, y si no lo hacían nosotros seguíamos hasta que la comunidad se cansaba e intervenía”.

Los recientes meses de este 2022 han sido de significativos cambios para Miguel Ibáñez. Pasó de enfrentarse con cuchillos, machetes y piedras a otros jóvenes de la ciudad a estar del lado de la autoridad. Está a pocos días de servir como auxiliar de la Policía Nacional en algún barrio que necesite de su labor.

Emocionado por su nuevo comienzo, Miguel habló con El Universal. Con una mirada profunda recordando aquellas noches en el barrio Boston contó cómo se vinculó a una de las 18 pandillas que actualmente hay en Cartagena. “Tenía unos 17 años, andaba todo el tiempo con unos primos que peleaban. Yo no lo hacía, pero me tomaba fotos con ellos, compartíamos mucho, y me la empezaron a montar”.