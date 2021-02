Hace tres años el señor Adolfo Antonio Díaz Acosta sufrió una caída, por lo que tuvieron que hacerle una cirugía reconstructiva múltiple en la pierna, brazo izquierdo y parte de su cadera. De esta operación, según contó su hija Elvia Díaz, le quedaron algunas molestias en el hueso del muslo (fémur), por lo que han estado intentando conseguir que le hagan una nueva cirugía, pero no ha sido posible.

“Después de la cirugía, a mi papá le quedaron muchas molestias en la pierna, lo hemos llevado varias veces al médico de urgencia y nos dicen que es porque deben sacarle los materiales que le pusieron ahí dentro, pero la Nueva EPS no ha autorizado la cirugía”, dice Elvia.

Adolfo, de 78 años, sufre cada vez que siente el dolor en esa parte del cuerpo, por lo que grita y llora implorando que se le pase eso que siente.

“Me afecta mucho verlo así, por eso he estado corriendo para que le autoricen la nueva operación, pero he quedado con los exámenes y todo listo y no pasa nada, no quiero seguir viendo a mi papá así que hasta llora cuando se pone muy mal”, finaliza Elvia agregando que “el ortopeda dice que la operación es sencilla y debe ser urgente”.