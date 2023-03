“Mi novio evitó que violaran a chica en Manga, pero lo detuvieron a él”

El Universal contactó a Valeria Castro, quien indicó que esa noche se encontraban saliendo del babyshower de una cuñada, cuando se encontraron con la lamentable escena.

“A mi novio lo detuvieron ese sábado a las nueve de la noche. Al día siguiente, a eso de las cinco de la madrugada, lo dejaron libre; sin embargo, es preocupante, porque ese taxista sigue por ahí haciendo seguramente lo mismo, aunque me dijeron que lo detuvieron, pero salió hoy -ayer-. De la joven no volví a saber nada. En el estrés del momento yo alcancé a darle mi número de contacto, pero ella no me dio el suyo. Yo creo que la muchacha no es de aquí, porque tenía un acento diferente. Hasta la fecha no he vuelto a tener comunicación con ella”, explicó Castro a este medio.