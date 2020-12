Diana Fernanda tiene 11 años, pero parece de menor edad. Tiene síndrome de Down no especificado y demás patologías, por lo que debe complementar su alimento con pediasure y utilizar paños desechables, pero según indica su madre, la EPS no le responde adecuadamente.

“Me toca estar pidiendo en las calles para poder comprarle el suplemento a mi hija o los paños que necesita, pues desde la EPS Caja Copi, siempre me dicen que me van a entregar las cosas, pero cuando voy me salen con que ya no hay”, dice Diana del Carmen Porras.

Diana depende en gran parte de su madre, por eso ella no ha podido salir a trabajar, pues no tiene con quien dejar a su hija, por eso, desde el día en que nació ha luchado por ella.