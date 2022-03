“Yo trabajaba como conductora de un bus escolar en un colegio de la zona norte, hace seis años sufrí un accidente de tránsito y me reventé tres tendones, me operaron pero quedé con secuelas en la columna y con una hernia. Hace 20 días me caí de la cama y se me volvió a romper uno de esos tendones, el dolor es insoportable, no puedo controlarlo, me está matando y no he podido lograr que la EPS me atienda como debo y ordene una cirugía de manera urgente”.

(Lea: Usuarios de Coosalud y Sura, entre los más satisfechos en sus EPS)

Las palabras son de la señora Carmen López Manrique, una mujer de 51 años, residente en el corregimiento Manzanillo del Mar, quien se queja por el trato indiferente que, según expresó, recibe de parte de la EPS Sura, a la cual está afiliada.