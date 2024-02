‘Mi Casa Ya’: los nuevos cambios y grupos del Sisbén que pueden aplicar

Inicialmente, sería para viviendas VIP, aunque el Gobierno está considerando las viviendas de interés social en zonas de renovación urbana, que incluyen los centros de las ciudades.

“La vivienda social no puede únicamente estar a las afueras de las grandes ciudades, porque los proyectos en la periferia requieren vías, redes de servicio público, etcétera”, añadió la ministra.

En el proceso normal, los subsidios se asignan desde un presupuesto anual que no coincide con los ciclos de construcción, que pueden varían entre los 3 a 6 años o más. Por lo tanto, en periodos de restricción de liquidez, el subsidio se vuelve esencial para los actores implicados. El problema, según Velasco, es que si un hogar tiene un ingreso familiar de 3 salarios mínimos y planea comprar una Vivienda de Interés Social Prioritaria, VIP, de 90 salarios mínimos, su calificación crediticia será diferente si recibe un subsidio de 30 salarios mínimos desde el principio. Sin embargo, actualmente, esto solo se sabrá al final del proceso debido a la reglamentación anterior, lo que estanca el sector.

“Al no tener crédito, no hay preventa, no hay punto de equilibrio, no hay arranque en las obras, no hay iniciaciones en los proyectos”, dijo.

Por lo tanto, el objetivo de la modificación será garantizar el subsidio al principio y no al final para cambiar toda la ruta. Así, la familia que desee comprar la vivienda de 90 salarios mínimos, con el subsidio ya preasignado, tendrá la posibilidad de acceder más fácilmente a un crédito para complementar el valor total.