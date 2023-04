Menos ventas y visitantes por vía aérea durante Semana Santa en Cartagena

“En promedio, 7 de cada 10 comerciantes aseguran que estas fueron menores a lo que se esperaba”, indicó Fenalco Bolívar. Los porcentajes por disminución son muy similares en cada rango. El 29,4% ubica la disminución hasta en un 10%; 5% de los establecimientos la ubica hasta en un 20%, mientras que el 17,6% considera que sus márgenes se redujeron hasta en un 30%. Disminuciones de hasta un 40% y más fueron percibidas por la mayoría de los empresarios (47%, en promedio). Le puede interesar: Video: masajistas cobraron $1 millón por masaje de 10 minutos en Cartagena

La directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, Mónica Fadul, sostuvo: “Las expectativas de muchos empresarios del sector turismo eran superiores a las que realmente se vieron cumplidas. Algunos de ellos sintieron que las ventas del comercio no se elevaron todo lo que se esperaba. Manifestaron que el tema de las aerolíneas y el acceso por las carreteras de alguna manera condujo a que muchas personas no se movilizaran por los riesgos de no poder regresar a sus lugares a tiempo”.