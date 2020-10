“Me pasaron de una mala EPS a otra peor. Llevo más de un mes esperando que me entreguen los 120 pañales que mi hija necesita y los potes de pediasure que son el complemento de su alimentación, pero nada que me Cajacopi me los da y lo peor es que me hacen ir a la droguería casi todos los días porque según me los darán y no es así, me toca gastar pasajes para nada”, dice Diana del Carmen Porras alterada, mientras carga a su hija Diana Fernanda, de 11 años, quien tiene síndrome de Down no especificado.

La menor además tiene otras complicaciones médicas, lo que hace que no pueda contener sus esfínteres, lo que hace que haga sus necesidades sin avisar, por eso debe tener paño desechable a diario, sin embargo su madre asegura que no ha recibido esa ayuda de la EPS como debe ser.

“Me ha tocado coger dinero del arriendo o de la comida para comprarle los paños y los ensures a mi hija, porque no me los entregan. El otro día me iban a dar unos paños que no eran”, comentó.

Diana Fernanda debe estar todo el tiempo vigilada por su madre o sus hermanos, para que la atiendan, pues por ella sola casi no puede hacer nada.