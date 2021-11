Ruth Ortiz Velásquez hace parte de una de las 250 familias que viven en el sector Campo Bello, en el barrio Nelson Mandela, que han tenido que padecer hambre debido a las difíciles condiciones socioeconómicas. Esta mujer, de 38 años, vive con sus dos hijos, de 10 y 17 años, en una vivienda de 3 metros de ancho por 7 metros de largo y que está construida con madera y zinc.

Dentro de este humilde hogar solo hay dos sillas, una cama y una estufa. El baño, que estaba en el patio de la casa, se lo llevó un canal de aguas residuales tras un torrencial aguacero que cayó en la ciudad en octubre.

La vida no le ha sonreído a Ruth, aunque reconoce que a pesar de las circunstancias siempre tiene presente a Dios. En sus oraciones le pide que ayude a su hijo menor, quien padece desnutrición.

“A mi niño cuando tenía siete meses me le dio una infección intestinal y desde entonces ha venido sufriendo el problema de la desnutrición. El próximo mes cumple 11 años y solo pesa 23 kilos. He estado luchando con la EPS porque no me entregan los complementos nutricionales para mi hijo. El mes pasado estuvo hospitalizado porque le dio dengue”, contó.