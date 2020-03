¿Medimás seguirá? EPS dice que sí, usuarios piden mejor atención

Esta es la Resolución 1146 de 2020 en la cual la Superintendencia ordena la revocatoria parcial de funcionamiento de la EPS en Bolívar, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Guainía, Cundinamarca, Cauca y Arauca, decisión que dejó con varias dudas a miles de usuarios, quienes ahora no saben si los cambiarán o no a otra EPS.

“El Hospital Universitario, donde nos prestaban atención médica, cerró por unos días la atención para nosotros, pero a la semana volvieron a reabrir. Al saber eso ya no sabíamos qué más hacer, puesto que es el único lugar donde nos atendían”, indicó Cardozo.

Tatiana Cardozo tiene cáncer. Ella, así como muchos otros usuarios de Medimás, han insistido en muchas ocasiones en la EPS para que les presten la atención adecuada con medicamentos al día, terapias y citas a tiempo, pero esto no ha sido posible debido a que en Bolívar, Medimás no ha tenido un buen desempeño en la prestación del servicio de salud.

“Nosotros hemos venido luchando por obtener una adecuada atención médica, pero hasta ahora nada de eso ha pasado. Ahora con la decisión de la Supersalud, no sabemos si se cumplirá o no. Ya con esta sería la tercera vez que nos trasladen de EPS donde toda transición ha sido peor”, es lo primero que dice Mariela Sánchez, presidenta de la Asociación de Pacientes de Medimás.

¿Qué pasa?

La decisión de la Supersalud de Salud fue tomada debido a que en la evaluación que realizaron encontraron que Medimás tiene la calificación más baja en cuanto a quejas, peticiones y reclamos, al igual que en el incumplimiento en el pago a la red de prestadores.

“En la asociación tenemos más de 200 pacientes quienes han interpuesto la queja por la no atención de citas médicas y quejas de no entrega de medicamentos en todos los entes encargados, pero no obteníamos respuestas positivas y si pasaba, solo nos resolvían por unos días y después todo sigue igual”, señaló Sánchez.

Los usuarios de Medimás en su mayoría vienen trasladados de otras EPS como Salucoop y Cafesalud, las cuales fueron cerradas debido a problemas financieros y de prestación de servicio.

“No sé si ya podemos soportar un nuevo traslado, lo que sí puedo decir es que lo que más necesitamos es una buena atención, en especial para aquellos pacientes que son de alto costo y quienes necesitan medicamentos y tratamientos adecuados”, explicó.