Medidas del Centro Histórico de Cartagena: entre aplausos y críticas

La expedición del documento estuvo acompañada de un operativo que incluyó la instalación de vallas en la Torre del Reloj, donde ahora las autoridades controlan el ingreso. Así mismo, en el marco de lo que se ha llamado el ‘Plan de Seguridad Titán 24’, las autoridades visitaron varios establecimientos comerciales con el fin de verificar sus condiciones. Algunos de ellos fueron sellados de forma preventiva tras constatarse que no contaban con toda la documentación.

Sin embargo, aseguró que los operativos deben ser continuos y contundentes, toda vez que las suspensiones a los establecimientos de comercio que se sellaron fueron provisionales. “Las medidas que se tomen deben ser fuertes, porque hay personas que quieren que esto siga igual. Falta una actitud contundente para cerrar los negocios de verdad, no solo por horas o por un día”, dijo Camacho.

Por otro lado, desde la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, si bien valoran el interés de la Alcaldía de combatir la trata de personas, advirtieron algunas preocupaciones con relación a la garantía de los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual.

“En Colombia el trabajo sexual no es un delito y estas trabajadoras también ameritan protección institucional; este no puede ser un debate moral, debe darse en perspectiva de derechos. La medida puede profundizar la criminalización, persecución y abuso policial contra las mujeres que ejercen este oficio”, aseguró Leidy Laura Perneth, secretaria técnica de la Mesa, quien además aseguró que la medida fue tomada sin garantizarle el mínimo vital a estas mujeres o tener un espacio de interlocución con ellas.

Perneth añadió que debe hacerse un trabajo de inteligencia para poder desarticular las redes de trata de personas. “Hay una cortina de humo que sugiere que los establecimientos sellados están vinculados a estas redes, pero nada demuestra que esté siendo así, los cierres obedecen a otros incumplimientos. Este trabajo de inteligencia es urgente porque las medidas no garantizan que las redes no sigan funcionado, solo que no actuarán desde el espacio público que se ha delimitado”, indicó.

Al respecto agregó que si estas redes no se desarticulan, seguirán funcionando de manera más sofisticada, privada y en otras zonas, pero no desaparecerán. “Lo que parece incomodar es que se haga a la luz pública, pero no el problema estructural en sí mismo”, afirmó.