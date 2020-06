Médicos de Cartagena condenan ataque a un colega con un casco de moto

Las agresiones y amenazas contra el personal médico del país no cesan. Esta vez, en Cartagena, un médico cirujano fue víctima de una agresión física mientras ejercía su labor en la Clínica Estrios S.A.S, donde al parecer familiares de una paciente que fue tratada como sospechosa de COVID-19, lo increparon verbal y físicamente, golpeándolo incluso con el casco de una motocicleta. Todo ocurrió en la noche del lunes festivo, y se conoció que una médica general que defendía a su colega también resultó lastimada en el hecho.

Las lesiones en el cráneo del cirujano fueron de consideración, y ayer este adelantaba las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que la agresión no quede impune. De igual forma, estaba a la espera de que le practicaran una resonancia magnética cerebral y que un neurólogo lo viera para confirmar o descartar gravedad en la herida.

Se conoció también que los familiares de la paciente, además de la agresión física, supuestamente amenazaron de muerte al galeno si la enferma llagase a fallecer.

(Lea: Golpean a médico con casco de moto por aislar a sospechoso de COVID).

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el afectado escribió: “Mientras estaba en mi turno de hoy fui golpeado brutalmente por un familiar de un paciente por el simple hecho de explicar el diagnóstico de la misma e informar que debía ser aislada. No hay derecho a que por querer ejercer mi profesión con dedicación, esfuerzo y sacrificios, me vea expuesto a maltrato físico. No somos héroes, somos seres humanos, trabajadores que luchamos contra una enfermedad real”.