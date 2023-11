“Me robaron la moto, la rastreé y se las quité”: odisea tras atraco en Cartagena

Santiago Cabarcas sacó una moto que todavía está pagando a cuotas, y por eso no permitió que alguien más se quedara con ella.

Su caso no es único en Cartagena. Así como él, otras conductores han salido a trabajar y regresan a sus casas llenos de impotencia y con malas noticias. Como dice él: “es difícil explicar en tu casa que te robaron tu moto”.

El caso de Cabarcas ocurrió el pasado viernes 10 de noviembre, en plena celebración de las fiestas novembrinas. Mientras sonaban los buscapiés, este recibía un golpe acompañado de un trago amargo, difícil de digerir. Lea también: Estas son las motos que más se roban los delincuentes: casos en Cartagena

“Yo estaba en mi moto a las 10 de la noche, en el barrio La María. Estaba en mi barrio y en mi calle. Ya me iba a acostar, porque yo no soy de fiestas. Cuando estoy en la puerta de mi casa veo que hay dos muchachos jóvenes al frente; eran delgados, blancos y tenían los pelos pintados de amarillo. Uno de ellos tenía un disfraz con un enterizo industrial. No me parecieron muchachos malos, me dijeron que necesitaban una carrera para Martínez Martelo, y aunque yo solo transporto a una sola persona, hice una excepción y los llevé a los dos porque estábamos en fiestas. La carrera me la iban a pagar por $5.000, acepté porque los cogí en mi calle y me parecieron de confianza, pensé que podían ser familiares de algún vecino”, relata Cabarcas.