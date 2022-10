“Me pidieron $700 mil por los certificados”: denuncian estafas para empleos en Mamonal

Los estafadores cada vez se inventan distintas estrategias para engañar y sacarles dinero a las personas que caen en sus trampas. Y Cartagena es una ciudad donde constantemente son denunciados casos de estafas por diversas modalidades. Afortunadamente, Carlos Torres* supo detectar el fraude a tiempo y no pagó la cantidad de plata que le pedían por unos certificados que eran obligatorios para acceder a un supuesto empleo en la zona industrial de Mamonal.

El joven se había postulado para un trabajo como vigilante, y cuando lo llamaron para decirle que lo habían preseleccionado no pudo contener la emoción, ya que se encuentra desempleado y su situación económica no es la mejor. Por eso siguió el proceso hasta que detectó el sospechoso requerimiento.

“Había una vacante en Computrabajo para ser vigilante de Ecopetrol. Metí la hoja de vida para ver si contaba con suerte y para mi sorpresa me llamaron casi de inmediato. Me pidieron documentos, fotos, seguimos hablando por WhatsApp y ahí tenían fotos vestidos con uniformes, botas y cascos como si en realidad fueran ingenieros. Luego me comuniqué con otro señor de nombre Germán Andrés que me dio mucha seguridad en el proceso y me dijo que cumplía con el perfil que estaban buscando. Mejor dicho, me vendieron la idea de que el contrato era un hecho, y yo feliz porque iba a empezar a trabajar. Sin embargo, me dijeron que necesitaba anexar unos certificados a la documentación porque era obligatorio para el cargo, uno era en manipulación de extintores y prevención de incendios y el otro no me acuerdo, lo cierto es que entre los dos sumaban 1 millón 200 mil pesos y con el descuento quedaban en $350 mil cada uno”, contó Carlos, quien se comunicó a este medio para exponer públicamente su situación y servir de alerta para otros ciudadanos desempleados.