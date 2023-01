“Me engañaron”: la pesadilla que vive un turista griego en Cartagena

Ellis Kay es un turista griego que pretendía pasar un rato agradable en Cartagena; sin embargo, su estadía en el Corralito de Piedra se convirtió en una tortura cuando llegó al apartamento que había alquilado en Marbella. El extranjero contó que las fotografías que le habían enviado antes de su estadía en la ciudad lo motivaron a hacer el negocio. (Lea: Siguen las estafas a turistas en Cartagena, una ostra en 300 mil pesos)

“Alquilé un apartamento en Marbella y desde que llegué tuve problemas porque los primeros cuatro días no tenía gas para cocinar, el microondas nunca funcionó, las ollas y los sartenes estaban en mal estado. Pido que me devuelvan parte de mi dinero para compensar los gastos adicionales por comer fuera del lugar que arrendé porque no he podido preparar alimentos”, dijo. (También le puede interesar: Abusos en precios, un daño a la imagen turística de Cartagena)

Y continuó: “No creo que esté siendo irrazonable pidiendo que me devuelvan un tercio de los $2.500.000 que pagué. Yo hice la reserva la primera semana de diciembre antes de salir de Grecia. Llegué aquí el 15 de diciembre y he estado lidiando con esta pesadilla desde que llegué, pero nadie hace nada”.